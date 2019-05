Un porte-​​avions américain envoyé au Moyen-​​Orient

Les États-Unis envoient un porte-avions et une force de bombardiers au Moyen-Orient, un message «clair et indubitable» à l'Iran, a déclaré dimanche le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Bolton. «En réponse à des indications inquiétantes d'escalade et de mises en garde, les États-Unis déploient le porte-avions et groupe aéronaval USS Abraham Lincoln et une force de bombardiers auprès du Commandement central américain de la région», a dit M. Bolton dans un communiqué, sans détailler la nature de l'escalade imputée à Téhéran.

Le déploiement a pour but d'envoyer «un message clair et indubitable au régime iranien» à savoir que «toute attaque contre les intérêts des États-Unis ou contre ceux de nos alliés rencontrera une force implacable», a-t-il poursuivi.

«Préparés à répondre à toute attaque»

«Les États-Unis ne cherchent pas la guerre avec le régime iranien, mais nous sommes totalement préparés à répondre à toute attaque, qu'elle soit menée par procuration, par le corps des Gardiens de la Révolution islamique ou par les forces régulières iraniennes», a ajouté le conseiller du président Donald Trump.

Le communiqué ne précise pas pourquoi ce déploiement se déroule maintenant, mais intervient sur fond d'escalade meurtrière depuis samedi entre groupes armés palestiniens - qui tirent des roquettes depuis la bande de Gaza en territoire israélien - et l'État hébreu qui mène des raids aériens en représailles.

(L'essentiel/afp)