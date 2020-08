Émotion en NBA après la nouvelle bavure policière

«Et vous vous demandez pourquoi nous disons ce que nous disons sur la police!! Quelqu’un s’il vous plaît, dites-moi ce que c’est put... ??? !!! Exactement un autre homme noir ciblé. Cette merde est si mauvaise et si affligeante!! Je me sens tellement désolé pour lui, pour sa famille et NOTRE PEUPLE!! Nous voulons la justice», a tweeté la superstar des Lakers, LeBron James.

“If we continue to talk about change, we have an opportunity to make change.”@KingJames discusses his range of emotions following the Game 4 win. pic.twitter.com/hdoCUHq2gB — NBA (@NBA) August 25, 2020

«Merde aux matchs et aux play-offs!!! C'est fou et c'est un vrai problème. Nous demandons la justice! Je n'ai pas de mots mais put*** ! C'est pour ça que nous ne sommes pas en sécurité», a pour sa part écrit en capitales Donovan Mitchell, la star de Utah, qui brille actuellement en phase finale.

F THE GAMES AND PLAYOFFS!!! THIS IS SICK AND IS A REAL PROBLEM WE DEMAND JUSTICE! ITS CRAZY I DONT HAVE ANY WORDS BUT WTF MAN! THIS IS WHY WE DONT FEEL SAFE!!!! https://t.co/3E4Dd2wS3e — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) August 24, 2020

Deux policiers de l’État du Wisconsin ont été suspendus et une enquête a été ouverte lundi, après qu’un homme noir a été grièvement blessé de plusieurs balles dans le dos. L’événement a déclenché des manifestations et l’imposition d’un couvre-feu local. La victime, Jacob Blake, un père de famille afro-américain, a été opérée d’urgence et hospitalisée en soins intensifs à Milwaukee.

Les faits se sont produits à Kenosha, à une quarantaine de kilomètres au sud de Milwaukee. Des images vidéo prises par un téléphone portable et devenues virales montrent M. Blake suivi par deux policiers ayant dégainé leurs armes, alors qu’il contourne une voiture.

Un policier lui attrape le tee-shirt au moment où il ouvre la portière et qu’il tente de s’installer sur le siège conducteur. L’agent fait feu, atteignant M. Blake de plusieurs balles dans le dos, devant ses enfants.

«Les flics sont probablement contrariés qu’il soit toujours en vie»

Lundi, l’arrière de Milwaukee George Hill a qualifié «d’écœurants» ces tirs policiers. «C’est sans cœur. Dieu merci, il est toujours en vie. Je sais que les flics sont probablement contrariés qu’il soit toujours en vie, parce que je sais qu’ils ont sûrement essayé de le tuer».

Son club des Bucks a publié un communiqué. «Nous prions pour le rétablissement de Jacob Blake. Nous sommes fermement opposés aux problèmes récurrents d’utilisation excessive de la force au devant de la communauté noire». Depuis plus de trois semaines qu’a repris la saison, la NBA affiche un soutien massif au mouvement Black Lives Matter. Ses acteurs prennent régulièrement la parole et portent divers slogans et messages sur leur dos de maillots.

(L'essentiel/AFP)