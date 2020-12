«Le Covid, une invention pour me faire perdre»

À moins d’un mois de la passation des pouvoirs, Donald Trump refuse toujours d’admettre les résultats de la présidentielle américaine et l’élection du 46e président des États-Unis Joe Biden. Son dernier argument en date: la pandémie de coronavirus aurait été inventée pour le déloger de la Maison-Blanche. Sur sa page, le président a ainsi retweeté une vidéo datée du 20 décembre dans laquelle il est dit que Joe Biden aurait été «protégé» et que le coronavirus ne serait qu’une machination pour lui faire perdre l’élection présidentielle.

«Commencez par un virus, importez-le en Amérique, parlez-en sans arrêt, appelez des gouverneurs, mettez des patients dans des maisons de retraite, tuez des milliers de personnes, blâmez le président, continuez à blâmer, blâmez encore plus», dénonce la voix off. La vidéo complotiste évoque également les votes par correspondance, parle de fraude électorale et se termine par cette déclaration: «Le monde… C’est aussi simple que ça.»

Épinglée comme contenu contesté sur le réseau social, la vidéo a été vue plus de 370 000 fois et a été retweetée plus de 20 000 fois. La vidéo a depuis lors disparu et le compte à l’origine de sa publication a été suspendu.

À noter que Twitter a choisi d’épingler chaque tweet de Donald Trump qui remettrait en doute le résultat de l’élection présidentielle: les mentions «Les responsables électoraux ont certifié Joe Biden comme étant le vainqueur de l’élection présidentielle aux États-Unis» ou «Cette allégation de fraude électorale est contestée» fleurissent sur le compte du président sortant…

(L'essentiel)