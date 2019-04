«Quand elle est sortie de l'eau, j'ai vu tout ce sang»

10-year-old girl fights off shark in attack at Florida beach https://t.co/ww2n2ey8lX pic.twitter.com/Kex7T22YbO— New York Post (@nypost) 16 avril 2019

La petite Peyton Shields a fêté ses 10 ans vendredi dernier. Pour marquer le coup, elle et sa famille sont partis en week-end à Crescent Beach (Floride). Dès son arrivée, la fillette s'est précipitée dans l'océan pour pratiquer le body-board, dans une zone où l'eau lui arrivait à la taille. Peyton était en pleine action lorsqu'un requin l'a attaquée, lui mordant les deux jambes. L'enfant a essayé de repousser l'animal, qui l'a encore mordue à la main gauche avant de s'en aller.

Depuis la plage, les parents de la jeune fille l'ont entendue crier et l'ont vue se débattre dans l'eau. Ils ont d'abord cru que Peyton avait croisé une méduse, mais en voyant du sang, ils ont craint le pire. «Je me demandais ce qui se passait. Et quand elle est sortie, j'ai vu encore plus de sang couler du bas de son corps», raconte Steve Shields à News 4 JAX. D'autres enfants étaient avec Peyton dans l'eau, mais aucun d'entre eux n'a été blessé.

«Je suis prête à y retourner»

Les parents de l'enfant ont exercé une pression sur ses blessures, dans l'espoir de contrôler le saignement. Emmenée en ambulance à l'hôpital, la fillette s'en est sortie avec 40 points de suture et des bandages. D'après son papa, elle n'a même pas pleuré.

Samedi, Peyton était déjà sortie de l'hôpital pour fêter son anniversaire, organisé sur le thème de... l'océan. La miraculée n'attend qu'une chose: pouvoir s'amuser à nouveau dans l'eau. «Le requin n'est plus là, je suis prête à y retourner», a-t-elle lancé à ses parents. «Nous vivons en Floride. Il y a des requins. Il y a des alligators. Nous allons nager au lac. Nous allons nager dans l'océan. C'est comme ça», conclut Steve, philosophe.

(L'essentiel/joc)