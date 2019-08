Le frère d'une championne accusé de meurtre

my brother tevin | everyone says we look like twins but we don't see it pic.twitter.com/WnljD48rMQ — Simone Biles (@Simone_Biles) September 11, 2017

Le frère de la championne américaine de gymnastique Simone Biles a été arrêté et accusé de meurtre après une fusillade qui a fait trois morts la nuit de la Saint-Sylvestre à Cleveland, dans l'Ohio (nord-est). Tevin Biles-Thomas, 24 ans, a été inculpé jeudi pour meurtres, agressions et parjure, selon l'acte d'accusation consulté par l'AFP.

Il a été arrêté en Géorgie (sud-est) suite «aux efforts sans relâche des policiers de Cleveland», selon le procureur du comté de Cuyahoga, Michael O'Malley, cité par la presse locale. Peu avant minuit dans la nuit du réveillon, un groupe de jeunes hommes avait tenté de s'introduire dans une fête organisée dans un appartement loué sur Airbnb. Une bagarre avait éclaté et des coups de feu avaient été tirés, faisant trois morts et deux blessés, selon les médias locaux. Le frère de la gymnaste, un militaire, est la seule personne mise en cause pour l'instant dans ce dossier.

Simone Biles, quadruple championne olympique, a passé ses premières années dans des familles d'accueil, sa mère souffrant d'addictions, avant d'être adoptée avec sa plus jeune sœur par leur grand-père maternel. Elle avait révélé en janvier 2018 faire partie des victimes de Larry Nassar, ex-médecin de l'équipe féminine de gymnastique à l'origine d'un des plus graves scandales de l'histoire du sport américain, condamné pour des centaines d'agressions sexuelles commises pendant deux décennies. Elle n'a pas commenté directement les ennuis de son frère mais a écrit sur Twitter: «j'essaie de digérer, ne me parlez pas».

