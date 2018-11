Un séisme de magnitude 6,2 au nord du Chili

Le séisme s'est produit à 19h21 locales (22h21 GMT) à 38 km au sud de la localité de Camina, dans la région de Tarapaca, à environ 1 800 km au nord de la capitale Santiago. L'épicentre de la secousse tellurique - qui a été ressentie également dans la région d'Arica et Parinacota, frontalière avec le Pérou et la Bolivie -, a été localisé à une profondeur de 97 km. Le séisme a provoqué des scènes de panique notamment dans les villes d'Arica et Iquique.

Cependant, «aucun dégât n'a été signalé», a ajouté l'Onemi. De son côté, le Service hydrographique et océanographique de la marine chilienne a indiqué que «les caractéristiques du séisme ne remplissent pas les conditions nécessaires pour provoquer un tsunami» sur les côtes du Chili. Le Chili est l'un des pays les plus sismiques au monde et les sismologues ont prévenu du risque d'un tremblement de terre important dans le nord du pays, en raison de l'accumulation d'énergie qui n'a pas été libérée depuis longtemps.

(L'essentiel/afp)