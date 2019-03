«Le sable n'était pas aussi doux qu'elle le pensait»

Des centaines d'étudiants ont profité cette semaine du traditionnel Spring Break aux Etats-Unis. Et comme chaque année, l'alcool aidant, des accidents ont eu lieu. Celui qui s'est déroulé à South Padre Island, au Texas, est sans gravité mais tellement attendu que la vidéo est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux.

Haylee Hoefgen, future étudiante à l'Université de Kansas, a eu la (bonne) idée d'escalader un mât en haut duquel se trouvait le drapeau d'une fraternité. Pieds nus et vêtue de son seul bikini, la jeune américaine se hisse jusqu'à l'étendard sous les acclamations et encouragements de ses amis et autres badauds. Mais juste avant d'atteindre le sommet, l'inévitable arriva: le vent se met à souffler et fait chuter lourdement Haylee.

Plus de peur que de mal pour la jeune femme qui s'en tire avec un gros mal de dos. «Elle a dit que le sable n'était pas aussi doux que ce qu'elle pensait», a expliqué un jeune homme présent sur la plage au moment de l'accident.

(L'essentiel/utes)