Harvey Weinstein, 3e inculpation à Los Angeles

Harvey Weinstein a été inculpé, vendredi, pour une troisième affaire d'agression sexuelle dans un dossier que montent des procureurs de Los Angeles contre l'ex-magnat d'Hollywood. «Nous continuons à construire et à renforcer notre dossier», a déclaré la procureure de Los Angeles, Jackie Lacey. Le producteur déchu, déjà emprisonné dans l'État de New York après avoir été reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol, doit répondre à trois accusations d'agressions sexuelles devant la justice californienne, a fait savoir vendredi le bureau de la procureure de Los Angeles.

Harvey Weinstein est accusé d'avoir agressé sexuellement une femme restée anonyme à Beverly Hills en mai 2010. Cette nouvelle accusation d'agression sexuelle dévoilée vendredi s'ajoute ainsi à deux inculpations annoncées en janvier. Il était déjà accusé d'être entré de force dans la chambre d'hôtel d'une femme pour la violer, le 18 février 2013, puis d'en avoir agressé une autre le lendemain dans une chambre d'hôtel de Beverly Hills.

Harvey Weinstein nie les faits et assure que toutes ces relations étaient consenties.

(L'essentiel/nxp/afp)