Les passeurs «larguent» les migrants en mer

«Attendez, attendez, pourquoi ce chalutier remorque-t-il un bateau en bois vide en haute mer?» Samedi, l'Agence européenne des garde-côtes et des gardes-frontières a publié sur son compte Twitter une vidéo montrant un groupe d'environ 80 personnes sortant d'un bateau de pêche pour aller sur un canot, au milieu de la Méditerranée. Les images, tournées jeudi par un drone et un avion, montrent une embarcation en bois avec à son bord plusieurs dizaines de migrants, à une centaine de kilomètres des côtes italiennes de Lampedusa.

Venu de Libye, le chalutier, «bateau mère» de passeurs, est dans un premier temps en train de tirer un canot vide. Au bout de «quelques heures», un «flot continu de personnes» a embarqué sur la petite embarcation depuis le pont du chalutier, raconte Frontex. Sur la vidéo, on peut voir ensuite le plus gros navire couper le cordon, et larguer le canot vers l'Italie, avant de faire demi-tour vers la Libye, relève Nice Matin.

Selon le journal Le Parisien, ce voyage concernait 80 personnes secourues par la marine italienne et transférées sur l'île de Lampedusa. Les passeurs ont, eux, été arrêtés, il s'agissait de six Égyptiens et de deux Tunisiens.

