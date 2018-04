Cosby a versé 3 millions à sa victime présumée

L'existence d'un accord amiable conclu en 2006 pour solder une action au civil intentée par Andrea Constand, était connu, mais pas la somme payée par le comédien âgé aujourd'hui de 80 ans. En citant ce montant, l'accusation a pris de court la défense, qui était pourtant à l'origine d'un recours réclamant de pouvoir évoquer la somme à l'audience. Le nouvel avocat de Bill Cosby, Tom Mesereau, souhaitait ainsi alimenter une ligne de défense qui devrait dépeindre Andrea Constand comme manipulatrice et cupide, guidée par l'argent.

M. Mesereau est devenu célèbre en 2005 en obtenant l'acquittement du chanteur Michael Jackson, accusé d'attouchements sur des enfants, faisant notamment valoir que les allégations venaient de gens décidé à mettre la main sur une partie de la fortune de l'interprète de «Thriller». Lancé dans une attaque préemptive, le procureur du comté de Montgomery, Kevin Steele, a défendu la victime présumée, rappelant que son équipe était seule à l'origine, fin 2015, de la réouverture du dossier, qu'Andrea Constand n'avait pas demandée.

Jusqu'à 30 ans de prison

Symbole de promotion sociale noire et de droiture morale jusqu'à son inculpation en décembre 2015, Bill Cosby est accusé d'avoir agressé sexuellement cette ancienne cadre universitaire à son domicile en janvier 2004, après lui avoir fait avaler un puissant sédatif. Après une matinée à débattre d'un dernier recours de la défense, qui a tenté, en vain, de faire écarter un juré, les débats ne se sont ouverts lundi qu'en milieu d'après-midi dans la petite ville de Norristown, à 30 kilomètres au nord-ouest de Philadelphie.

Il s'agit du second procès du comédien américain, après l'annulation du premier, en juin 2017, faute d'unanimité du jury. Presqu'un an plus tard, le contexte n'a plus grand-chose à voir pour celui qui s'invita dans les postes de télévision du monde entier avec «The Cosby Show» (1984-1992), devenant une célébrité bien au-delà des États-Unis.

Si plus de 60 femmes ont accusé Bill Cosby de les avoir abusées sexuellement au fil des années, le dossier d'Andrea Constand -qui aura 45 ans mercredi- est le seul dont les faits ne soient pas prescrits. S'il est jugé coupable, Bill Cosby -qui a toujours assuré qu'Andrea Constand était consentante- risque jusqu'à trente ans de prison. Et ses espoirs de revenir un jour à la scène s'évanouiraient à jamais.

(L'essentiel/afp)