Washington et Mexico satisfaits de leur accord

Le président américain Donald Trump et son homologue mexicain, Andres Manuel Lopez Obrador, ont exprimé leur satisfaction samedi après l'accord conclu entre leur deux pays sur l'immigration clandestine. Vendredi soir, à l'issue de plusieurs jours de négociations ardues, Washington et Mexico ont arraché un accord sur l'immigration comme souhaité par Donald Trump, qui avait une nouvelle fois agité son arme favorite pour parvenir à ses fins: les droits de douane.

«Le Mexique va faire beaucoup d'efforts, et s'ils le font, cet accord sera un grand succès pour les États-Unis et le Mexique», a tweeté samedi le président républicain, avant de remercier son homologue mexicain. Ce dernier, qui s'est rendu samedi soir à Tijuana, ville mexicaine juste de l'autre côté de la frontière de San Diego, s'est également félicité de l'accord. Il a indiqué dans un tweet avoir réaffirmé à Donald Trump sa «disposition à l'amitié, au dialogue et à la collaboration pour le bien de nos deux peuples». Ce voyage à la frontière avait été prévu au plus fort de la crise pour «défendre la dignité» de son pays; il s'est agi cette fois de «célébrer» l'accord.

Les files de camions se sont résorbées

«Lundi il n'y aura pas de tarifs, pas de taxes, pas de crise économique ou financière dans notre pays», a lancé le président de gauche à des milliers de sympathisants réunis à Tijuana. Donald Trump a annoncé que Mexico allait prendre «des mesures fortes pour endiguer le flux migratoire» traversant son pays à destination de la frontière avec les États-Unis, où la police et la douane se disent débordées par le nombre des arrivées. «Cela va permettre de réduire grandement, ou d'éliminer, l'immigration illégale venant du Mexique et entrant aux États-Unis», a-t-il assuré.

Mais selon le New York Times, la plupart des mesures annoncées par le Mexique dans l'accord avaient déjà été convenues lors de négociations antérieures. Du côté mexicain de la frontière entre Tijuana et San Diego, samedi, les longues files de camions des jours passés s'étaient résorbées. Beaucoup d'entreprises s'étaient préparées ces derniers jours aux droits de douane et avaient rempli leurs entrepôts.

(L'essentiel/afp)