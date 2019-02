Un pilote en état d'ivresse fait retarder un vol

Ce copilote, âgé d'une trentaine d'années, devait être aux manettes d'un Boeing 777-200 pour un vol reliant Kobe (ouest) à l'aéroport de Tokyo-Haneda, mardi matin. Mais il a échoué à un éthylotest et a reconnu avoir bu une bière et une autre boisson dans sa chambre d'hôtel environ six heures avant le vol, alors qu'ANA interdit désormais à ses pilotes de consommer la moindre goutte d'alcool dans les 24 heures précédant un départ. Le vol a en conséquence été retardé de plus d'une heure, le temps de trouver un remplaçant.

Fin octobre, la compagnie avait connu une mésaventure similaire. L'un de ses pilotes s'était fait porter pâle après une nuit de beuverie, une absence qui avait provoqué le retard de cinq vols. Sa rivale, Japan Airlines (JAL), a aussi été affectée en fin d'année dernière.

Les éthylotests imposés aux pilotes

Un de ses copilotes avait été contrôlé en Grande-Bretagne juste avant le départ de son vol, avec un taux d'alcool dans le sang 10 fois supérieur au maximum autorisé. Il a été condamné en novembre à dix mois de prison. Il avait consommé deux bouteilles de vin et plus d'1,8 litre de bière six heures avant le vol.

Depuis, un comité du ministère des Transports japonais s'est mis d'accord sur l'imposition d'éthylotests pour les pilotes de ligne et sur une limite autorisée à 0,09 mg d'alcool par litre d'air expiré. Pour les automobilistes, cette limite est aujourd'hui fixée à 0,15 mg.

(L'essentiel/afp)