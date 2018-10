Le show d'un avion militaire crée la polémique

L'espace de quelques secondes, certains habitants de Brisbane (Australie) ont cru assister à une scène d'horreur, similaire à ce qui s'est produit le 11 septembre 2001, à New York. Fin septembre, un Boeing C-17 de l'Australian Air Force a effectivement volé très bas, à quelques mètres des gratte-ciel de la ville. Si l'armée australienne a expliqué qu'il s'agissait simplement d'une démonstration dans le cadre d'un festival, le grand public n'a pas forcément apprécié le spectacle.

Sur YouTube, de nombreux internautes ont critiqué l'idée, la jugeant notamment «inutilement stupide et dangereuse», rapporte le New Zealand Herald. Sur une vidéo, on peut entendre un spectateur évoquer «un truc à la 11 septembre». «Il suffisait d'une petite erreur et ces immeubles et des gens étaient cuits», s'est encore indigné un internaute. «C'est cool et tout, mais ça aurait pu très très mal tourner», a estimé un autre utilisateur des réseaux sociaux, dont une personne a partagé l'avis: «Comment ont-ils pu penser que c'était normal de voler en direction de tels immeubles où des gens vivent?».

Face à cette grogne, certains internautes ont défendu l'Australian Air Force, estimant qu'elle avait réalisé une magnifique démonstration et qu'à un aucun moment, la population n'avait été mise en danger. «À moins que les deux pilotes aient eu une crise cardiaque en même temps ou qu'une panne catastrophique soit survenue, personne n'a été en danger», assure un amateur d'aéronautique. Le show de l'armée australienne avait lieu dans le cadre de Riverfire, un festival qui se tient chaque mois de septembre à Brisbane.

(L'essentiel/joc)