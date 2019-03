Un étrange phénomène est apparu ce week-end dans le ciel d'Al-Aïn, une oasis située à l'est de l'émirat d'Abou Dabi, à la frontière d'Oman. Une sorte de «trou tourbillon» est apparu au-dessus des têtes. L'astronome et météorologiste Ebrahim Al Jarwan a posté sur Twitter une courte vidéo de cette apparition, écrit LAD Bible. Il a expliqué que ce phénomène «rare et magnifique» était appelé «cavum». Intrigués, des internautes ont laissé libre cours à leur imagination, certains se demandant si un OVNI n'était pas derrière cette affaire. Une personne à la fibre poétique a estimé que c'était «comme si Dieu avait jeté une pierre dans un lac».

Des scientifiques ont cependant rapidement stoppé les ardeurs des internautes en donnant une explication rationnelle à ce phénomène. Un «cavum» se forme généralement dans les nuages de moyenne à haute altitude, constitués de gouttelettes en surfusion. Lorsqu'un avion perce cette fine couche nuageuse, il laisse derrière lui ce «trou». Avec le changement de température, les gouttelettes forment des cristaux de glace qui tombent alors du nuage: ce sont les «mèches» de virga. La forme d'un cavum évoque souvent celle d'un OVNI, ce qui peut parfois créer des sueurs froides chez les témoins du phénomène.

(L'essentiel/joc)