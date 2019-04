Cet ado est-​​il Timmothy, disparu depuis 8 ans?

People who live near West eighth and Columbia in Newport saw the 14-year-old boy today.say his face was bruised and he was very scared and agitated. One woman says the boy told her he'd been running for two hours and that he had been passed around for seven years. @Local12 pic.twitter.com/WtrCOfPjEH Diaporama Enquête autour de la disparition de Maddie 3 avril 2019

La disparition du petit garçon de 6 ans en mai 2011 avait fait grand bruit aux États-Unis. Ce mercredi matin, dans le Kentucky, un garçon de 14 ans s'est présenté à la police sous le nom de Timmothy Pitzen. D'après des passants, il errait dans la ville de Newport, l'air perdu. Il avait des ecchymoses sur le visage.

En 2011, sa mère avait été retrouvée morte, d'un suicide apparent, dans un motel de l’État de l'Illinois, après avoir parcouru 800 kilomètres en deux jours avec son fils. Le petit n'était pas avec elle ce jour-là, mais un mot avait été laissé dans la chambre expliquant que Timmothy «était en sécurité avec des gens qui veillent sur lui».

L'identité, pas encore confirmée

Le garçon a été hospitalisé dans un établissement local avant d'être transféré à l'hôpital pour enfants de Cincinnati (Ohio). Il a expliqué qu'il venait de l’État de l'Ohio voisin, où il avait réussi à échapper à la garde des deux hommes qui le détenaient dans un motel. Il a donné la description de deux hommes au physique de bodybuilder, avec des tatouages de serpent et d’araignée.

La grand-mère de Timmothy Pitzen a réagi sur la chaîneABC News en disant espérer que l'adolescent retrouvé soit bien son petit-fils. «J'espère vraiment que c'est lui, qu'il va bien, qu'il était dans un bon endroit quand il n'était pas là et qu'il va nous revenir», a-t-elle déclaré.

UPDATE: Here is a picture of the teen who says he is Timmothy Pitzen--missing since 2011. It was taken where teen was seen in Newport KY. (Face has been blurred because ID has not been confirmed.) Police in Aurora are now on scene. https://t.co/aWTW9Q6ebX pic.twitter.com/WH9nJOZnln — CBS Chicago (@cbschicago) 3 avril 2019

Dans une interview accordée à Crime Watch Daily en 2017, le papa de l'enfant était revenu sur le jour tragique de la disparition de son fils. À cette époque-là, James Pitzen et son épouse Amy connaissaient des problèmes conjugaux. Quelques heures avant de se suicider, la mère de Timmothy l'avait appelé: «Il va bien. Il m'appartient. Lui et moi, nous allons bien. Timmothy est en sécurité», lui avait-elle lancé. Pendant toutes ces années, James a toujours pensé que son garçon était vivant et en sécurité, pensant sa femme incapable de lui faire du mal. L'identité du garçon n'a pas encore été confirmée, et des tests ADN sont en cours. La famille de Timmothy devra attendre quelques jours avant d'être fixée.

(L'essentiel/afp/joc)