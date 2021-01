La Chine dévoile un train roulant à... 620 km/h

La bataille du Maglev (NDLR: pour magnetic levitation) bat son plein entre le Japon et la Chine. Cette technologie de sustentation magnétique permet aux trains de filer à toute allure, sans avoir à subir le ralentissement dû au frottement avec des rails (source de perte d’énergie), les roues des rames étant remplacées par l’utilisation des forces magnétiques.

En 2004, la Chine avait mis en service un Maglev entre le centre-ville de Shangai et son aéroport, avec une vitesse maximale de 431 km/h. En 2015, le Japon battait son concurrent avec un train magnétique lancé à 603 km/h (un record du monde), tout en poursuivant la construction d’une ligne qui devrait relier Tokyo et Nagoya d’ici à 2027. Les trains flottants rouleront à une vitesse opérationnelle de 500 kilomètres par heure.

Vitesse maximale de 800 km/h

En ce début d'année, la Chine affiche clairement ses ambitions dans le domaine de ces trains nouvelle génération en présentant un prototype de 21 mètres de long capable d’atteindre 620 km/h - les ingénieurs visant à terme les 800 km/h, selon le South China Morning Post. L’engin a été dévoilé aux médias le 13 janvier, dans la ville de Chengdu, dans la province du Sichuan. Le professeur He Chuan (vice-président de l'Université Southwest Jiaotong, qui a travaillé sur le prototype) a déclaré aux journalistes que le train pourrait être «opérationnel» d'ici 3 à 10 ans.

L'engin serait également beaucoup moins coûteux que les trains précédents et la technologie japonaise concurrente, et ce, par l'utilisation de l'azote liquide au lieu de l'hélium liquide. «Nous atteignons la superconductivité à une température légèrement plus haute, a expliqué Deng Zigang à la presse locale, reprise par le South China Morning Post. Mais le coût est cinquante fois moindre».

Les ingénieurs concèdent qu'il reste encore beaucoup de travail avant que leur prototype ne soit commercialement viable. Ils espèrent pouvoir atteindre l'objectif en six ans, en 2027. À la même date donc que l'entrée en service du rival japonais…

