L’adresse OnlyFans est connue pour permettre aux créateurs d’interagir avec leurs fans et leur demander de l’argent en échange des photos et vidéos personnalisées. Mais elle est particulièrement prisée par les amateurs de contenu à caractère sexuel. Une agence américaine de marketing est sur le gril pour avoir fait son beurre avec l’incitation à faire payer pour des sextos.

C’est en tout cas les accusations portées en justice par deux de ses anciennes salariées pour vol de salaire, licenciement illégal et l’infliction intentionnelle d’une détresse émotionnelle. Les plaignantes disent avoir rompu un code de silence informel au sein de l’entreprise en affirmant qu’Unruly, la société californienne incriminée, leur demandait «de mentir intentionnellement aux fans, de les tromper et de les induire en erreur».

Confessions intimes

Le dossier fait par exemple état de leur activité au nom du mannequin Rao qui a eu recours à l’agence de marketing. Les fans, qui croient communiquer directement avec le modèle, finissent par se livrer à des confidences, à révéler des secrets personnels les plus profonds et les plus intimes, y compris des problèmes conjugaux, fantasmes sexuels et autres fétichismes. «Vous êtes en fait escroc professionnel», a confié l’une des plaignantes à BusinessInsider.

La société Unruly s’est défendue par le biais d’un communiqué en soulignant que les allégations étaient «largement formulées» et «non étayées par des preuves». Mais cinq personnes interrogées par le média américain ont confirmé la pratique de «l’écriture fantôme» dans ce milieu. Un modèle ne peut pas s’astreindre seul à une gestion optimale d’un compte OnlyFans pour répondre aux fans à toute heure de la journée et poster en permanence du contenu pour conserver sa clientèle et en attirer une nouvelle.

Affaires lucratives

L’agence Unruly se démarquerait de la concurrence en ayant un portefeuille de clients de premier plan allant au-delà des travailleuses du sexe numérique, notamment avec Harry Jowsey de la série Netflix «Too Hot To Handle». La société a pu s’appuyer sur l’essor d’OnlyFans qui a dépassé le milliard de revenu annuel.

L’agence reçoit environ 30% des gains OnlyFans de ses clients, selon la plainte déposée le mois passé. Les gestionnaires de comptes ont aussi pu en profiter, l’une des plaignantes affirmant avoir déjà gagné plus de 10 000 dollars par mois, grâce à cette activité, et cela malgré une faible commission de 2%.

(L'essentiel/laf)