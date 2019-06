Un Australien est-​​il détenu en Corée du Nord?

Le ministère australien des Affaires étrangères a indiqué qu'il était en contact avec la famille de cet Australien identifié par des médias en langue coréenne comme Alek Sigley, «qui serait détenu en Corée du Nord». Sigley se trouve à Pyongyang pour étudier la littérature coréenne à l'université Kim Il Sung. Il dirige par ailleurs une société spécialisée dans les voyages en Corée du Nord.

Il a écrit des articles sur les restaurants de Pyongyang et d'autres sujets pour NK News, un site web américain basé à Séoul qui fournit des informations et des analyses sur la Corée du Nord. Ses dernières publications sur les réseaux sociaux datent d'il y a trois jours. «Le ministère souhaite une clarification urgente», selon un communiqué de Canberra. L'Australie n'a pas de mission diplomatique à Pyongyang où elle est représentée par l'ambassade de Suède. Canberra déconseille à ses citoyens les voyages non essentiels en Corée du Nord, où plusieurs étrangers ont déjà été détenus.

Un master de littérature coréenne

En janvier, Sigley décrivait dans un post son grand intérêt pour l'Asie et le socialisme et relatait son premier voyage en Corée du Nord en 2012. De père anglo-australien et de mère chinoise, Sigley a étudié à l'université Fudan à Shanghaï et en Corée du Sud avant de se rendre à Pyongyang, selon son récit. «J'ai entrepris un master de littérature coréenne. Comme je suis le seul étudiant étranger dans ce programme, mes cours sont en tête à tête avec le professeur», a-t-il expliqué.

Dans un article écrit pour le quotidien britannique The Guardian et publié en mars, Sigley se félicitait d'avoir une liberté de mouvement exceptionnelle pour un résident étranger à Pyongyang. «Je suis libre de circuler dans la ville, sans que personne ne m'accompagne. Les interactions avec les habitants peuvent parfois être limitées, mais je peux faire des courses et dîner presque partout où je le désire», déclarait-il.

(L'essentiel/afp)