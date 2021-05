Un philosophe refuse un prix de 226 000 euros

Les organisateurs du Prix littéraire Cheikh Zayed, du nom du fondateur de la fédération des Emirats arabes unis, ont déclaré ce lundi regretter le refus du célèbre philosophe allemand Jürgen Habermas d’accepter le titre de «Personnalité culturelle de l’année» et la dotation l’accompagnant. Selon un communiqué envoyé dimanche par sa maison d’édition Suhrkamp à l’hebdomadaire allemand «Der Spiegel», Jürgen Habermas a affirmé qu’accepter le prix et la dotation d’un million de dirhams (environ 226.000 euros) était «une mauvaise décision» et qu’il y «mettait fin».

«Je n’avais pas été informé du lien étroit entre l’institution qui remet le prix à Abou Dhabi et le système politique» des Emirats, fédération de sept principautés héréditaires, a-t-il ajouté. «Le Prix littéraire Cheikh Zayed regrette la décision de Jürgen Habermas (...) mais la respecte», a indiqué l’institution dans un communiqué.

L'un des plus influents

«Le prix incarne les valeurs de tolérance, de connaissance et de créativité tout en construisant des ponts entre les cultures, et il continuera à remplir sa mission en ce sens», a-t-elle ajouté. Chaque année, l’institution attribue des récompenses pour un total de 1,58 million d’euros. Figurant parmi les intellectuels les plus influents de sa génération, Jürgen Habermas, 91 ans, avait été désigné «Personnalité culturelle de l’année» le 30 avril, «une reconnaissance pour sa longue carrière qui s’étend sur plus d’un demi-siècle».

Riche pays du Golfe, les Emirats arabes unis sont régulièrement accusés par les ONG de violations des droits humains, d’hostilité envers la liberté d’expression et d’intolérance à l’égard de toute opposition politique.

(L'essentiel/afp)