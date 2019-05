80 tornades se déchaînent, trois personnes tuées

L’État du Missouri et ses alentours ont été frappés par plus de 80 tornades depuis lundi. L'une d'entre elles a fait trois morts mercredi soir près de Golden City et plusieurs blessés à Joplin, huit ans jour pour jour après le passage d'une tempête dévastatrice qui avait fait 161 victimes. Le danger devait continuer de faiblir jeudi mais le Missouri, l'Oklahoma et le Kansas restent sous la menace de violentes tempêtes accompagnées d'une forte grêle, de vents puissants et de tornades.

PHOTOS: Screen grabs taken from the video of storm spotter Ricky Jarvis heading into Jefferson City. #MoWx #MidMoWx pic.twitter.com/oBY0nqPV0m— KRCG 13 (@KRCG13) 23 mai 2019

Mercredi soir, Jefferson City, la capitale du Missouri, a également été frappée de plein fouet. Le département de la sécurité publique de cet État a tweeté des images de lignes électriques effondrées et d'arbres déracinés.

Breaking: Video shows damage in Jefferson City, Missouri, after large tornado. Authorities are calling the incident a 'mass casualty event'. pic.twitter.com/GpkhUijKIT— Live Report (@tweetlivereport) 23 mai 2019

Sur le réseau social, le service météorologique de la région avait averti les habitants: «Abritez-vous maintenant!».

1147 pm - Jefferson City MO - Violent tornado confirmed - shelter now!#midmowx— NWS St. Louis (@NWSStLouis) 23 mai 2019

Un message d'alerte décrivait la tornade, qui se déplaçait à 65 km/h, comme «grosse et destructrice». Sur Facebook, le National Weather Service de Saint-Louis évoque des «dégâts considérables».

Plusieurs personnes ont été blessées et certains immeubles sévèrement endommagés. Les pompiers sont en train de porter secours aux gens pris au piège sous les décombres. «Priez pour nos citoyens», ont écrit les soldats du feu de Jefferson City.

Pour l'heure, aucun décès n'a été confirmé par les autorités de la ville. La rivière Arkansas approche dangereusement de son niveau record, tandis que les fleuves Missouri et Mississippi ne cessent de monter. Des évacuations sont en cours. Dans l'Oklahoma notamment, le maire de Tulsa a indiqué que les habitants des zones proches d'un barrage sur le lac Keystone étaient encouragés à quitter leurs maisons en raison du risque d'inondation.

(L'essentiel/joc/afp)