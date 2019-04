Prison à vie pour un Turc qui a soutenu l'EI

À Abu Dhabi, la Cour suprême fédérale a confirmé une peine de prison à vie contre un citoyen turc âgé de 49 ans et identifié seulement par les initiales M.A.A, ainsi qu'une peine de 10 ans de prison contre un ressortissant d'un pays arabe âgé de 37 ans et identifié par les initiales S.M.A.T, a indiqué l'agence WAM. La Cour a rejeté ainsi les appels formés plus tôt cette année contre les condamnations prononcées en première instance.

Le Turc était accusé d'avoir lancé «sans permis officiel» une vaste campagne sur Facebook, sous le nom d'Ali Ozturk Mehmet, pour «faire la promotion d'idéologies de deux groupes terroristes» en Syrie - le Front al-Nosra et Ahrar al-Cham - et de leur avoir envoyé des fonds via des compagnies aux Émirats arabes unis.

Abu Dhabi a rompu ses relations avec le Qatar et pris ses distances avec la Turquie, accusés notamment de soutenir les Frères musulmans.

(L'essentiel/afp)