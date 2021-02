Il traite son ex d’abrutie, elle le dénonce au FBI

Richard Michetti doit certainement regretter de ne pas avoir été plus aimable avec son ex-copine. Ce jeune homme domicilié en Pennsylvanie, a été mis en examen la semaine dernière pour avoir participé à l’assaut du Capitole, le 6 janvier dernier à Washington. Il s’avère que c’est son ancienne compagne qui l’a dénoncé au FBI après un échange de messages peu sympathiques.

Le Huffington Post explique que le lendemain des incidents, la jeune femme a contacté les forces de l’ordre pour leur transmettre des SMS et deux vidéos que Richard lui avait envoyés depuis le Capitole. Dans ses messages, le supporter de Donald Trump ressassait des théories du complot à propos de l’élection présidentielle et évoquait le chaos à l’intérieur du Capitole. «Ça dégénère ici, on s’est introduits dans le bâtiment, ils nous ont repoussés avec du spray, du gaz lacrymogène et des boules de peinture», a-t-il notamment écrit.

Plus tard, Richard s’est montré peu amène avec la jeune femme: «Si tu ne vois pas que l’élection a été volée, alors tu es une abrutie», lui a-t-il asséné. En plus des messages et vidéos accablants, l’ex-copine de l’émeutier l’a identifié sur l’une des photos que le FBI avait publiées en demandant l’aide de la population. Richard Michetti fait désormais partie des 268 personnes mises en examen en lien avec l’assaut du Capitole. Le jeune homme s’est présenté mardi devant le tribunal de Philadelphie et a été relâché. Il a été placé sous surveillance électronique.

(L'essentiel/joc)