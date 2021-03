Joe Biden trébuche 3 fois en montant dans l'avion

La scène est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le président américain Joe Biden s'est pris les pieds dans le tapis à trois reprises alors qu'il grimpait à bord d’Air Force One, vendredi, sur la base aérienne Andrews, près de Washington. Une montée des marches poussive symbolisée par la troisième cagade. Ne réussissant pas à se rattraper, le président a fini sur les genoux. Il semble même s'être légèrement fait mal sur la vidéo.

Soucieuse de limiter l'impact de ce «bad buzz», la communication de la Maison-Blanche a expliqué que le président Biden allait «très bien». Selon sa porte-parole, c'est le vent qui a provoqué cette perte d'équilibre sur les marches. Malheureusement pour le 47e président des États-Unis, ses détracteurs s'en donnent déjà à cœur joie sur les réseaux sociaux.

Des éditorialistes en ont profité pour partager l'idée que le président démocrate serait atteint de démence. D'autres ont évidemment fait référence à leur héros Donald Trump.

It’s difficult to fall 3 times while going up a flight of steps.

Managing to make your left shoulder blade hit the carpet in the process is rarely accomplished—even in a game of Twister.

Biden has dementia but let’s wait for CNN to tell us this is just another adorable gaffe! https://t.co/lPqqAkECfj