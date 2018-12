Un cessez-​​le-​​feu mis en place dès mardi à Hodeida

Le cessez-le-feu à Hodeida, au Yémen, sera appliqué mardi, a assuré lundi à l'AFP un responsable de l'ONU, alors que des combats se sont poursuivis ces derniers jours en dépit de l'accord conclu jeudi dernier en Suède spécifiant une entrée en vigueur immédiate.

«Oui c'est vrai», a répondu ce responsable, qui a requis l'anonymat, interrogé sur des informations selon lesquelles le cessez-le-feu devait finalement être appliqué à compter de mardi, à minuit. Il a expliqué le choix de cette date par des raisons «opérationnelles».

Les combats entre les forces pro-gouvernementales et les rebelles Houthis n'ont pas cessé dans la ville de Hodeida et sa province depuis la conclusion jeudi de l'accord de Suède. Selon les termes de l'accord annoncé par l'ONU, un cessez-le-feu devait pourtant entrer «immédiatement» en vigueur dans cette ville aux mains de la rébellion et qui constitue le principal point de fixation du conflit depuis des mois. Un retrait des combattants était par ailleurs prévu au cours des «prochains jours».

(L'essentiel/afp)