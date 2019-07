Voici le pire convoyeur de drogue du monde

Un chauffard a été arrêté lundi, à Eastwood, une banlieue de Sydney. Une heure plus tôt, il avait été aperçu zigzagant dans les rues et percutant violemment une voiture de police parquée devant un commissariat, sans s'arrêter. Le véhicule était heureusement vide, et personne n'a été blessé.

En contrôlant le fourgon du fou du volant, les agents ont eu un choc. Il contenait une cargaison de 273 kilos de crystal meth, une drogue synthétique très prisée en Australie, soigneusement emballée dans des cartons de déménagement. Sa valeur marchande est estimée à pas moins de 127 millions d'euros.

Tellement facile

«C'était une de nos saisies de drogue les plus faciles dans l'histoire de la police de Nouvelle-Galles-du-Sud», a résumé un porte-parole des forces de l'ordre, cité par l'agence AP. Le suspect, âgé de 28 ans, a été aussitôt coffré et inculpé de conduite dangereuse et de trafic de drogue.

Ryde detectives investigate $200 million car crash https://t.co/uYynfshenB pic.twitter.com/ORAdtxgfUu— NSW Police Force (@nswpolice) July 23, 2019

(L'essentiel/arg)