«Je lui avais demandé de ne plus faire un seul pas»

Erin Koford et sa fille Emily, 20 ans, visitaient le spectaculaire Grand Canyon (Arizona) quand la jeune femme a voulu prendre une photo de sa maman, le 28 octobre. Ce faisant, l'Américaine a bien failli faire une chute potentiellement mortelle. Et le tout a été immortalisé en vidéo par un visiteur qui passait par là, et qui voulait montrer à ses enfants un exemple de comportement à éviter sur un tel site.

Emily et Erin se tenaient au bord d'une falaise sans barrière de sécurité, profitant d'une vue à couper le souffle. Tout naturellement, la Texane a voulu garder un souvenir de ce moment unique. Son appareil photo dans les mains, elle a fait un pas en arrière pour obtenir le cadrage parfait. Sous les yeux horrifiés de sa mère, Emily s'est coincé le pied dans une aspérité de la roche et a perdu l'équilibre. Une fraction de seconde pendant laquelle Erin a cru défaillir.

«J'ai vu le bord, juste là, et je lui avais demandé de ne pas faire un pas de plus. Quand elle a fait cette petite glissade et qu'elle s'est rattrapée, mon estomac s'est retourné», raconte-t-elle à ABC 15. Mi-soulagée, mi-fâchée, la Texane s'est précipitée vers sa fille et l'a brièvement secouée par les épaules. «Elle était tellement en colère, Pendant une seconde, je me suis demandée ce que je venais de faire», raconte la jeune femme. À ce jour, trois personnes sont mortes après des chutes au Grand Canyon en 2019.

(L'essentiel/joc)