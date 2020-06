Un homme fonce sur la foule, puis sort une arme

Des dizaines de milliers d’Américains ont manifesté pacifiquement ce week-end dans de nombreuses villes du pays. Si aucun incident majeur n’a été signalé, un drame a été évité de peu à Seattle (États-Unis), dimanche soir. Un automobiliste a foncé sur la foule, créant un mouvement de panique parmi les manifestants. Armé d’un pistolet, l’individu a ouvert le feu et blessé un jeune homme de 27 ans.

On ignore toutefois si le coup est parti pendant que la voiture roulait ou si l’automobiliste a tiré après être sorti de son véhicule. La police de Seattle n’a pas non plus précisé si la personne touchée est celle qui a essayé de stopper l’avancée de la voiture. «Il a brandi son arme et l’a pointée sur tout le monde, dont moi-même», raconte à KUOW Ryan Teed, qui n’a pas été blessé.

Arrêté peu après

Sous les yeux horrifiés de nombreux témoins, l’automobiliste s’est enfoncé dans la foule, son arme à la main. «Oh mon Dieu, il a un pistolet!», répète l’auteur d’une vidéo, la voix tremblante. Plusieurs personnes ont d’abord cru que l’homme, probablement âgé d’une trentaine d’années, brandissait un Taser. Mais la police de Seattle a confirmé qu’il s’agissait bel et bien d’un pistolet.

Le jeune homme a été blessé à un bras. Prise en charge par des manifestants puis par les services de secours, la victime a été emmenée à l’hôpital et ses jours ne sont pas en danger. «Il est monté dans l’ambulance avec le poing levé. Il allait bien», raconte Ryan Teed. L’assaillant, lui, a été arrêté peu après.

(L'essentiel/joc)