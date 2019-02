Le rendez-​​vous Tinder de ce Belge a viré au drame

Vlaming Ruben Vanhees sprak af met een onschuldig ogend Colombiaans meisje, maar werd op brute wijze ontvoerd en dagenlang gechanteerd. https://t.co/hLmdmCUYNi — De Telegraaf (@telegraaf) 18 février 2019

Un Belge âgé de 33 ans a vécu un véritable cauchemar en Colombie après s'être inscrit sur l'application de rencontres Tinder, rapporte le quotidien flamand Het Belang van Limburg.

Le célibataire, qui s'est installé en Colombie pour des raisons professionnelles, fait la connaissance d'une certaine Thalia. Les deux jeunes gens se voient une première fois. Le rendez-vous se passe bien. Peu de temps plus tard, Thalia lui propose de le revoir à nouveau, cette fois dans la maison de sa tante.

Menacé de se faire couper les doigts

C'est là que les choses se gâtent pour le trentenaire. Pendant que les deux tourtereaux se rendent en voiture chez la prétendue tante de Thalia, le chauffeur arrête brusquement le véhicule. Deux hommes surviennent alors un avec un couteau et avec un taser. Alors que l'expatrié reçoit des décharges électrique puis est enfermé et ligoté dans une bouche d’égout, Thalia, elle, retourne tranquillement jusqu'à son domicile pour lui voler ses affaires les plus précieuses.

Pire, ses agresseurs lui demandent ensuite de leur verser tout son argent via son smartphone, sous la menace de lui couper ses doigts un par un. Alors qu'il n'arrive pas à se calmer, il se voit alors forcé de prendre de la drogue. Finalement, après trois jours d'horreur, le jeune homme, vêtu simplement d'un boxer, parvient à s'enfuir en profitant de l’assoupissement du garde chargé de le surveiller. Une enquête est actuellement en cours.

