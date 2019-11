Une photo a brisé la carrière d'un pilote de ligne

A captain of Air Guilin was banned from flying for life after allowing a young lady to sit and take a selfie inside the cockpit while the aircraft was flying. https://t.co/WaeIRqNWz0 pic.twitter.com/mnBL2ElBC5— Global Times (@globaltimesnews) 4 novembre 2019

Un pilote chinois a été suspendu à vie lundi après la diffusion sur les médias sociaux d'une photo compromettante, rapporte CNN. Dimanche sur Weibo (le «Twitter chinois»), une jeune femme a publié un cliché la montrant assise dans le cockpit, sans uniforme, ses doigts faisant le signe V et des gobelets sur ses genoux. «Un grand merci au commandant de bord. C'est tellement excitant», pouvait-on lire en légende.

Querenxinhao, un blogueur spécialisé dans l'aviation civile, a repéré dimanche cette image et a publié une capture d'écran du message de la passagère, en reprochant à la compagnie aérienne de ne pas respecter les règles de sécurité. La jeune femme a depuis supprimé la photographie de son compte Weibo, mais la polémique était déjà née.

«Tolérance zéro»

La compagnie aérienne basée à Guilin, dans le sud-ouest de la Chine, a confirmé, dans un communiqué publié lundi, que le commandant de bord avait laissé une passagère entrer dans le poste de pilotage du vol GT1011 entre Guilin et Yangzhou, dans l'est, le 4 janvier dernier. La filiale de Hainan Airlines a par ailleurs déclaré que le commandant de bord avait enfreint la réglementation en matière de sécurité aérienne et qu'elle améliorerait les mesures de sécurité pour prévenir un incident similaire.

Le commandant de bord a été suspendu «à vie» et d'autres membres de l'équipage sont interdits de vol pour une durée indéterminée en vue d'une enquête plus approfondie de la part d'Air Guilin. La jeune femme a été identifiée comme étant une étudiante hôtesse de l'air à l'Université du tourisme de Guilin. On ignore si elle connaît personnellement le commandant de bord.

Ce n'est pas la première fois que des pilotes violent les règles de sécurité aérienne en Chine en invitant, en plein vol, des personnes à prendre place dans le poste de pilotage. Ainsi, en 2018, un pilote avait été suspendu pour une période de six mois pour avoir invité sa femme dans le cockpit à trois reprises au cours d'un vol de Donghai Airlines, a rapporté People's Daily .

