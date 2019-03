Paul Manafort saura jeudi s'il finit sa vie en prison

Paul Manafort, bientôt 70 ans, sera fixé jeudi sur sa peine après avoir été reconnu coupable de fraudes lors du premier procès né de la tentaculaire enquête russe. L'ancien directeur de campagne de Donald Trump pourrait passer le restant de ses jours en prison.

Le ministère américain de la Justice a recommandé d'imposer entre 19 et 24 ans de prison à l'ancien lobbyiste, qu'un jury populaire a déclaré coupable de fraudes bancaire et fiscale à l'issue d'un procès très médiatisé l'été dernier à Alexandria, en Virginie.

Une veste en peau d'autruche

Cet homme dont les goûts de luxe ont pimenté des audiences plutôt arides - il a un jour déboursé 15 000 dollars pour une veste en peau d'autruche et fait tailler un bosquet en forme de son initiale «M» - a perdu de sa superbe depuis son arrestation en juin 2018. Lors d'une audience procédurale, il était apparu en fauteuil roulant et combinaison de prisonnier. Ses avocats, arguant qu'il souffre de la goutte et qu'il est empli de «remords», ont demandé une certaine clémence pour leur client.

Le procureur spécial Robert Mueller, qui enquête sur une possible collusion entre Moscou et l'équipe de campagne de Donald Trump lors de la présidentielle de 2016, a contré leurs arguments dans un document transmis mardi au juge T.S. Ellis chargé de fixer la sentence. Paul Manafort «cherche à faire porter la faute sur les autres», n'a pas prouvé qu'il ne pourrait pas recevoir les soins adaptés en prison et présente un «risque de récidive», a écrit le procureur Mueller. Pour lui, il n'y a «aucune raison de ne pas appliquer une peine proportionnée à sa conduite criminelle».

Liens en Ukraine

En enquêtant sur les ingérences russes dans l'élection américaine de 2016, Robert Mueller s'est naturellement intéressé à Paul Manafort, qui a dirigé pendant deux mois la campagne de Donald Trump, mais a aussi entretenu des relations d'affaires avec des Ukrainiens proches de Moscou.

Dans ce cadre, l'ancien chef du FBI a débusqué les preuves de malversations financières antérieures à 2016, notamment la dissimulation au fisc de plus de 55 millions de dollars sur une trentaine de comptes à l'étranger. Il a également établi que Paul Manafort avait trompé des banques sur ses finances pour obtenir des prêts. Ce sont ces fraudes qui ont été jugées en août dernier à Alexandria.

