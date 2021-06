Et soudain, Kamala Harris débarque au défilé LGBT

C’est une première aux États-Unis: la vice-présidente a participé à une manifestation LGBT samedi. Accompagnée de son époux Doug Emhoff, Kamala Harris a surpris tout le monde en se joignant aux participants à une marche organisée à Washington. La Démocrate, qui était vêtue d’un T-shirt portant l’inscription «love is love» (l’amour c’est l’amour), s’est brièvement exprimée pour rappeler son soutien à l’Equality Act, projet de loi qui doit permettre d’empêcher les discriminations touchant les personnes LGBT et sur lequel le Sénat va bientôt voter.

«Nous devons nous assurer que notre communauté transgenre et nos jeunes sont tous protégés. Nous avons besoin, encore, de protections autour de l’emploi et du logement. Il y a encore tellement de travail à faire, et je sais que nous sommes impliqués», a déclaré avec ferveur la vice-présidente, rapporte NBC.

Hommage aux victimes d'Orlando

Lors de cette journée, Kamala Harris a également rendu hommage aux victimes de la tuerie du Pulse, cinq ans jour pour jour après le drame. Le 12 juin 2016, un homme se revendiquant de l’EI avait abattu 49 personnes dans un club gay d’Orlando, en Floride. «Il y a cinq ans, 49 personnes LGBT et alliées profitaient d’une soirée dans la boîte de nuit Pulse. Et puis, en un instant, elles n’étaient plus là. Aujourd’hui, nous nous souvenons de ceux qui sont morts et de leurs proches, et nous nous engageons à nouveau à construire un monde sans violence armée», a tweeté la vice-présidente américaine.

De son côté, Joe Biden a annoncé, via un communiqué, qu’il signerait un texte de loi visant à faire de la boîte de nuit un mémorial national. Le Démocrate a également plaidé pour un contrôle plus strict des armes à feu et pour l’adoption de l’Equality Act, soulignant que la communauté LGBT est davantage touchée par la violence armée, en particulier les femmes transgenres de couleur.

(L'essentiel/joc)