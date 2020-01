«À notre arrivée, c'était l'apocalypse à Sydney!»

L'essentiel: Eric, quelle était l'ambiance quand vous avez atterri à Sydney, en décembre dernier?

Eric Mangen: C'était l'apocalypse. La situation était vraiment insoutenable. Le ciel était teinté de gris et d'orange. C'était comme si l'on était debout à côté d'un feu. Sauf que l'on ne voyait pas de flammes, mais uniquement de la fumée. Il faut souligner que Sydney est une ville immense.

On compte au moins 27 personnes parmi les victimes jusqu'à présent. De nombreuses autres sont portées disparues. Dans certaines villes, les gens sont cernés par les flammes. Qu'est-ce qu'on ressent dans un endroit pareil?

Tout autour de Sydney, c'était l'enfer. Mais en décembre, la situation était encore différente. Un jour, c'était catastrophique et le lendemain, il y avait un retour à la normale. On avait conscience des incendies, mais pas de manière aussi brutale. Au moment de mon départ, il faisait 46°C et ça brûlait de partout. Heureusement, je suis parti à temps.

Vous et votre galerie, la Valerius Art Gallery, avez décidé de mettre aux enchères l'une de vos peintures pour faire un don. Comment est née cette initiative?

Lorsque je suis rentré au Luxembourg, fin décembre, cela faisait des mois que les pompiers australiens se battaient contre les flammes. Il n'ont pas eu de réveillon de Noël et de Nouvel an, pas de festin en famille ou avec les amis. Ils sont restés là, à combattre les incendies pour sauver des vies. En même temps, on apprend que le Premier ministre passe des vacances en famille à Hawaï, que le budget alloué aux pompiers a été réduit et que l'année 2019 a été la plus chaude jamais enregistrée en Australie. Je me devais de faire quelque chose, tout simplement.

Qu'est-ce que cela fait d'observer la catastrophe depuis le Luxembourg?

Tellement de gens ont péri et tellement d'hectares de terrain ont disparu dans les incendies en Australie. On a du mal à s'imaginer de telles scènes. Ici, nous sommes totalement préservés de tout. La tornade nous a donné un petit aperçu de ce que cela peut être d'être victime d'une catastrophe naturelle. Dans ces cas, la solidarité est essentielle.

Les personnes intéressées peuvent s'adresser directement à la Valerius Art Gallery en envoyant un e-mail à l'adresse suivante: info@valeriusartgallery.com.

(Marlene Brey/L'essentiel)