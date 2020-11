Biden ne veut pas d’enquêtes sur Trump

Joe Biden veut éviter que sa présidence ne soit parasitée par des enquêtes visant Donald Trump. Selon cinq sources proches de l’équipe du président élu, celui-ci a annoncé à ses conseillers qu’il préférait éviter de telles procédures, et ce malgré la pression de certains démocrates, rapporte NBC News. Le futur locataire de la Maison-Blanche craint que l’ouverture d’enquêtes contre Trump et certains membres de son administration n’aggrave encore les divisions dans le pays.

Après l’annonce de sa victoire, Joe Biden avait en effet assuré qu’il comptait réunir les Américains par-delà les divergences d’opinions. Le président élu se serait montré particulièrement préoccupé par les enquêtes fédérales en cours visant de possibles faits de fraude fiscale, d’arnaque à l’assurance et de manipulations comptables de Donald Trump. Selon un conseiller, Joe Biden a clairement indiqué qu’il «voulait juste passer à autre chose». «Il va être plus orienté vers la résolution de problèmes et le fait d’aller de l’avant plutôt que vers les poursuites judiciaires», abonde un autre proche du président élu.

Dans le viseur de la procureure générale de l’État de New York

Le Ministère de la justice dirigé par Joe Biden peut décider de ne pas enquêter sur Donald Trump. Cependant, il n’a pas le pouvoir d’empêcher que les enquêtes soient menées par des fonctionnaires de l’État et d’autres responsables non fédéraux, notamment la procureure générale de l’État de New York, Letitia James, et le procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance Jr. Celui-ci est engagé dans une bataille juridique depuis des années pour obtenir les déclarations d’impôt de Donald Trump, tandis que Letitia James examine les relations d’affaires de la Trump Organization.

Dans ce cadre, l’un des fils du président sortant, Eric, a témoigné devant des enquêteurs le mois dernier après s’être battu sans succès pour retarder son audience jusqu’à la fin de l’élection présidentielle. Les législateurs de l’État de New York sont même allés jusqu’à proposer un projet de loi qui rendrait plus difficile pour tout ancien président d’éviter des poursuites s’il était accusé d’un acte criminel.

(L'essentiel/joc)