Un important incendie s'est déclaré la semaine passée, pour des raisons inconnues, dans une maison familiale à Aberdeen, dans l’État de Washington. Au moment du sinistre, Derrick Byrd, 20 ans, était au premier étage avec sa sœur et ses trois enfants de 3, 6 et 8 ans. Sans attendre, la jeune femme a tenté d'évacuer sa progéniture par la fenêtre. Si deux d'entre eux ont réussi à faire le pas, la petite Mercedes, 8 ans, gagnée par la peur, n'a pas pu s'y résoudre et s'est enfoncée dans le bâtiment en feu.

«Je l'entendais crier mon nom. Je n'allais pas laisser ma nièce mourir. J'ai traversé les flammes, je les sentais me brûler. J'ai pris Mercedes avec moi, j'ai enlevé mon tee-shirt pour le mettre autour de son visage afin qu'elle ne respire pas les fumées», a confié le jeune homme à ABC News, depuis son lit d'hôpital.

Brûlé au troisième degré au niveau du visage, des bras et du dos et souffrant de diverses lésions nerveuses, Derrick a sauvé sa famille au péril de sa santé. Il n'a aucun regret: «Je ferais n'importe quoi pour ces enfants. Je préfère être brûlé plutôt que de voir ma petite nièce blessée. Elle est jeune, elle a encore toute la vie devant elle. Si c'était à refaire, je n'hésiterais pas».

(L'essentiel/szu)