Un top condamné à 5 ans de prison par les rebelles

Intissar al-Hammadi avait été arrêtée à l'âge de 19 ans le 20 février alors qu'elle se rendait à une séance photo, à Sanaa, la capitale sous contrôle des insurgés islamistes qui ont imposé des normes sociales strictes, ciblant en particulier les femmes. «Outrée d'apprendre que les Houthis ont condamné Intissar à cinq ans de prison, et d'autres femmes à un, trois, cinq ans! La peine est injuste et politiquement motivée», a fustigé sur Twitter Afrah Nasser, chercheuse sur le Yémen à Human Rights Watch, après l'annonce dimanche soir de l'agence officielle des rebelles.

Le procès de Mme Hammadi et de plusieurs de ses collègues, commencé le 6 juin, avait été dénoncé par l'ONG comme une procédure «inique» et une affaire «entachée d'irrégularités et d'abus».

Des milliers de followers

Selon sa défense, le métier de la jeune femme, suivie par des milliers d'abonnés sur Instagram et Facebook, est la vraie raison de son arrestation. Née d'une mère éthiopienne et d'un père yéménite, Intissar al-Hammadi avait publié des dizaines de photos sur les réseaux sociaux dans des tenues traditionnelles ou encore en jeans et vestes en cuir, avec ou sans voile islamique.

En mai, l'ONG Amnesty international avait affirmé qu'elle avait été «maltraitée physiquement et verbalement» et «forcée de reconnaître plusieurs délits», dont ceux de «possession de drogue» et «prostitution». Le Centre du Golfe pour les droits humains (GCHR) avait par ailleurs indiqué que la jeune femme incarcérée avait tenté de se suicider en juin. Les violences contre les femmes yéménites, en particulier dans les zones contrôlées par les Houthis, ont été exacerbées par le conflit déclenché en 2014 dans le pays qui vit l'une des pires catastrophes humanitaires au monde selon l'ONU.

