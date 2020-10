12 civils, 11 soldats et 13 terroristes ont été tués

Douze civils, dont deux femmes et un enfant, et 11 militaires maliens ont été tués dans une série d'attaques mardi dans le centre du Mali, soit le plus lourd bilan dans le pays depuis le putsch du 18 août. Ces attaques interviennent quelques jours après la libération de quatre otages --un dirigeant de l'opposition, Soumaïla Cissé, la Française Sophie Pétronin et deux Italiens-- contre quelque 200 détenus réclamés par les groupes jihadistes, un échange qui n'a donc visiblement pas suscité d'accalmie sur le terrain.

Près de la frontière burkinabé, une position militaire à Sokoura, dans le cercle de Bankass, «a été attaqué par des individus armés non identifiés» vers 1h du matin, a indiqué dans la soirée le ministère de la Défense, en faisant état d'un bilan provisoire de neuf morts dans les rangs de l'armée. Un renfort dépêché sur les lieux «est à son tour tombé dans une embuscade au niveau du pont de la localité de Paroukou», selon le ministère de la Défense. Il précise que deux soldats ont été tués, alors qu'un bilan publié plus tôt par l'armée malienne avait fait état de trois militaires tués.

«Côté ennemi, 13 terroristes (ont été) abattus et deux véhicules détruits par l'aviation militaire», selon le ministère de la Défense. Douze civils, des forains se rendant à la foire hebdomadaire de Bankas, ont été tués au même endroit dans des circonstances encore floues. Selon une source policière, les forains «suivaient le renfort de l'armée», se croyant protégés, et ont ensuite été pris pour cibles par des assaillants.

(L'essentiel/afp)