Les infos «monde» qui vous ont le plus marqués en 2019

10. La femme la plus belle au monde

En 10e position, une étude très précise réalisée par un chirurgien esthétique. Le Dr. Julian De Silva a ainsi listé les dix plus belles femmes de la planète en analysant scrupuleusement leur visage. Et à ce petit jeu, que chacun appréciera (ou non) à sa manière, c'est Bella Hadid qui recueille le titre honorifique de femme la plus parfaite au monde.

9. Un très violent orage en Europe de l'Est

Un très violent orage qui s'est déroulé en août dernier sur le mont Giewont, entre la Pologne et la Slovaquie, vous a marqué, puisqu'il se classe en 9e position. Au moins cinq personnes ont été tuées et vingt autres blessées. Selon les médias polonais, la foudre aurait frappé une grande croix métallique installée au sommet du mont.

8. Le décès tragique d'une étudiante au Brésil

Cette histoire dramatique au Brésil vous a interpellé, dans la mesure où elle figure au 8e rang. Le corps de Mariana Brazza, une étudiante brésilienne de 19 ans, a été retrouvé en septembre dernier. Elle a été piégée par un «bon samaritain» qui l'a aidée à changer un pneu crevé.

7. Un couple zoophile en Suisse

L'affaire, qui a de quoi inspirer le dégoût, se classe en 7e position. En Suisse, la cofondatrice d'une association de défense des bêtes et son ami ont multiplié les actes sexuels avec leurs «protégés». Ils ont été condamnés.

6. L'ouragan Lorenzo qui a frappé les Açores

En septembre dernier, nous l'avions qualifié de «monstre». L'arrivée de l'ouragan Lorenzo au large du continent européen, avec des vents pouvant atteindre les 260 km/h, vous a beaucoup intéressé. L'article à ce sujet se classe ainsi à la 6e place. Il s'agit de la pire tempête enregistrée dans l'Atlantique est depuis 1926.

5. Coincés dans un manège à Disney

Espérons que cette mésaventure, qui se classe 5e, ne vous arrive pas pendant les fêtes. Une famille suisse est resté coincée plus d'une heure sur un manège de Disneyland Paris, en mai dernier. «Dommage qu'on n'ait pas de rames, on aurait pu sortir par nos propres moyens», a commenté David, dans la vidéo qu'il a tournée durant cette «pause» impromptue.

4. Une Iranienne contre le port du voile en prison

L'histoire de cette Iranienne, qui s'est opposée publiquement au port du foulard islamique dans son pays, vous a touché. L'article sur le sujet est ainsi 4e. Vida Movahédi avait été arrêtée en octobre pour être apparue tête nue au sommet du dôme au centre de la place Enghelab («Révolution» en persan) en agitant à bout de bras son voile et des ballons rouges, a indiqué Me Payam Dérafchane. Condamnée en avril dernier à un an de prison, elle a été libérée fin mai.

Vida Movahedi, an icon of #Iran's anti-compulsory-hijab movement, thanks everyone who worked for her release from prison. She was separated for 8 MONTHS from her young daughter (seen at the end of this clip) for removing her hijab in public. pic.twitter.com/QrYndHS7l7