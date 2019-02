Joshua Trump, raillé à l'école, invité par Donald

Il n'est pas de la famille du milliardaire mais il est moqué à l'école à cause de son nom. «Il aime la science, l'art, l'histoire», a expliqué la Maison-Blanche dans une courte note présentant la douzaine d'invités du couple présidentiel pour le discours sur l'état de l'Union. «Il aime aussi les animaux et espère pouvoir travailler dans ce domaine quand il sera grand. Son héros et son meilleur ami est son oncle Cody, qui fait partie de l'US Air Force», poursuit le texte.

«Malheureusement, Joshua a été harcelé à l'école en raison de son nom de famille. Il est reconnaissant envers la première dame et la famille Trump pour leur soutien». La tradition permet au couple présidentiel et aux 535 membres du Congrès de choisir des invités pour les accompagner lors de ce discours annuel, rendez-vous traditionnel de la politique américaine.

Les parents du jeune garçon ont dû le retirer temporairement de l'école pour faire cesser son calvaire. Durant un an, le jeune de onze ans a suivi des cours à domicile avant de rejoindre le collège, où il a été scolarisé avec le nom de famille de son père, il portait le nom de sa mère jusque-là: «Ils le maudissaient, le traitaient d'idiot et qu'il était stupide. Mon fils disait qu'il se détestait lui-même, il était tout le temps triste», expliquait récemment sa mère sur 6abc.com.

(L'essentiel/mac/afp)