L'île d'Hokkaido secouée par un séisme de 6,6

Un puissant séisme a secoué jeudi l'île d'Hokkaido, dans le nord du Japon, faisant au moins neuf morts, 125 blessés et une trentaine de disparus. Il a également provoqué des effondrements de maisons, des glissements de terrain et des coupures d'électricité.

Des vues aériennes montraient des montagnes littéralement coupées en deux par d'impressionnants éboulements, qui ont arraché tous les arbres et englouti des maisons construites en contrebas.

Au moins 125 blessés

Le tremblement de terre, de magnitude 6,7, s'est produit à 3h08 (20h08 mercredi au Luxembourg), à 62 km au sud-est de la capitale régionale, Sapporo, sur la plus septentrionale des îles principales de l'archipel, a indiqué l'agence météorologique japonaise. La terre a continué à trembler après: des dizaines de répliques ont été ressenties. Aucune alerte au tsunami n'a été émise.

La chaîne de télévision publique NHK a fait état du décès d'un homme de 82 ans, tombé dans les escaliers de sa maison du fait des secousses du séisme. Au moins 125 personnes ont par ailleurs été blessées.

25 000 soldats en renfort

«Nous exhortons les habitants des zones frappées par de fortes secousses à tenir compte des informations diffusées à la télévision et à la radio et à s'entraider», a lancé le porte-parole du gouvernement.

Les premiers contingents de militaires des forces d'autodéfense sont arrivés sur place pour participer aux opérations de sauvetage. Au total, 25 000 hommes étaient attendus. «Nous allons faire tous nos efforts pour sauver des vies», a déclaré le premier ministre Shinzo Abe après une réunion de crise.

L'île tout entière était privée d'électricité. Selon la compagnie Hokkaido Electric Power, la panne touche 2,95 millions de foyers, en raison de l'arrêt de toutes les centrales de la région. Les installations devaient redémarrer progressivement. Le combustible de la centrale nucléaire de Tomari, qui a aussi été privée d'alimentation électrique extérieure, est refroidi grâce au courant fourni par des groupes électrogènes, selon les informations de la chaîne publique NHK.

L'aéroport de Kansai inondé

Les transports étaient aussi perturbés, sur les rails et dans les airs. Tous les trains sont arrêtés et l'aéroport de Sapporo Chitose a dû fermer. L'ensemble des vols pour la journée ont été annulés, soit plus de 200.

Le tremblement de terre de jeudi survient alors que le pays se remet à peine du passage mardi du très puissant typhon Jebi, qui a tué onze personnes dans le sud-ouest. Il a également laissé dans son sillage des maisons détruites, des poteaux à terre, des arbres arrachés, des toitures envolées, des grues affaissées ou des véhicules accidentés. L'ouragan a en outre inondé et isolé l'aéroport du Kansai, situé en mer sur une île artificielle au large d'Osaka. Le site doit rester fermé jeudi.

(L'essentiel/afp)