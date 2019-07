Elle meurt en voulant voir le bus de «Into the Wild»

L'actrice biélorusse Veronika Nikonova a trouvé la mort, vendredi dernier, lors de son voyage de noces dans les vastes étendues de l'Alaska, rapporte le site RT. La jeune femme et son mari, le réalisateur Pyotr Markelov, tous deux âgés de 24 ans, étaient partis en randonnée avec pour but d'atteindre le mythique bus 142, rendu célèbre par le livre «Into the Wild», adapté au cinéma en 2007 par Sean Penn.

Alors que le couple tentait de traverser la Teklanika River, la jeune femme a été emportée par le courant, devenu rapide en raison des récentes pluies. Le mari a déclaré aux secours qu'il avait pu sortir son épouse de l'eau un peu en contrebas, mais qu'elle était déjà décédée. La police a récupéré le corps afin de procéder à une autopsie.

Peu avant le drame, l'actrice publiait encore une photo sur Instagram, avec le message «Alaska semble un monde à part, vivant sa propre vie, sans se soucier du reste. Il m'a fallu un moment pour ajuster la vitesse de mon cerveau après New York, mais maintenant je commence gentiment à apprécier».

Le bus 142 est un bus devenu mythique depuis la parution de «Into the Wild», roman de Jon Krakauer publié en 1996, adapté au cinéma par Sean Penn en 2007. Tous deux racontent le périple de Christopher McCandless, un randonneur parti seul dans les vastes étendues de l'Alaska, avec peu de nourriture et un équipement de fortune. Il passa l'été dans un bus, où il périt quatre mois plus tard.

Chaque année, l'endroit attire des randonneurs avides de dépaysement. Mais le périple n'est pas sans danger.

Countless would-be adventurers have been rescued attempting to reach the bus where Chris McCandless died in "Into the Wild," as well as three known instances of fans being found dead. pic.twitter.com/tjLTnfS7cN— Nameless Network (@namelesstv) 3 juillet 2018

Il a déjà été à l'origine de plusieurs opérations de sauvetage. En juin 2013, trois randonneurs furent sauvés par un hélicoptère militaire de passage, tandis qu'en mai de la même année trois Allemands furent bloqués au retour par la crue de la rivière, alors qu'ils n'avaient emporté des victuailles que pour trois jours.

La bande-annonce du film de Sean Penn:

(L'essentiel)