La Corée du Sud soutient Kim Jong-​​un

Le président sud-coréen Moon Jae-in a fait l'éloge de son homologue du Nord, Kim Jong-un, louant sa «sincérité», et appelle la communauté internationale à «l'accompagner dans son désir de paix», dans un entretien au journal Le Figaro lundi. «Malgré son jeune âge, Kim Jong-un fait preuve de sincérité, de simplicité, de calme et de politesse. Au cours de nos trois rencontres cette année, j'ai pu constater qu'il avait une vision claire de la prospérité et de la paix au Sud et au Nord», affirme M. Moon.

M. Kim a aussi «une volonté ferme, à condition que son régime soit garanti, de consacrer toute son énergie au développement économique de son pays au détriment de l'arme nucléaire», ajoute-t-il, dans un contexte d'exceptionnelle détente entre les deux Corées. «Il est temps de répondre à ces efforts difficilement consentis. Nous devons assurer Kim Jong-un qu'il a pris la bonne décision de dénucléariser», juge M. Moon, alors que les points de vue de Séoul et de Washington, l'autre grand acteur des négociations sur le nucléaire coréen, semblent diverger de plus en plus.

La communauté internationale est divisée sur le maintien ou l'allègement des sanctions contre Pyongyang, au vu des déclarations de Kim Jong-un en faveur d'une dénucléarisation. M. Moon est le principal architecte de la spectaculaire détente en cours avec le Nord, soumis à de multiples sanctions de l'ONU du fait de ses programmes nucléaire et balistique. Les États-Unis refusent un allègement des sanctions tant que le Nord n'aura pas procédé à une «dénucléarisation finale et entièrement vérifiée». M. Moon rencontrera le président français Emmanuel Macron, lundi, et devrait tenter de le convaincre d'adopter une position conciliante sur le dossier nucléaire nord-coréen.

(L'essentiel/afp)