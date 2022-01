Ce petit rat, héros national, est mort à 8 ans

Un rat détecteur de mines qui avait été décoré pour sa bravoure au Cambodge, après avoir contribué à sauver des vies est mort, a annoncé mardi, l'ONG qui l'a formé. Magawa, un rat africain géant originaire de Tanzanie, a aidé au nettoyage de quelque 225 000 m² de terres, l'équivalent de 42 terrains de football, pendant ses cinq ans de carrière. Après avoir détecté plus d'une centaine de mines et d'autres explosifs, le gros rongeur avait pris sa retraite, en juin dernier.

Magawa est mort «paisiblement» au cours du week-end dernier à l'âge de huit ans, a indiqué l'ONG belge APOPO, dans un communiqué. «Nous tous, à APOPO, ressentons la perte de Magawa et nous sommes reconnaissants pour le travail incroyable qu'il a accompli», a déclaré le groupe. APOPO a indiqué que Magawa était en bonne santé, et a passé la plupart du temps au cours du week-end à jouer avec son enthousiasme habituel, mais qu'il avait commencé à donner des signes de fatigue vers la fin du week-end, «faisant plus de siestes et ayant moins d'appétit».

Formé par des Belges

Active en Asie et en Afrique, l'ONG belge avait formé Magawa en le récompensant avec ses mets favoris, des bananes et des cacahuètes. Pour la détection du TNT contenu par les explosifs, elle lui avait appris à gratter sur la terre, afin de signaler sa présence aux humains. Cette technique, qui ne se base pas sur la présence de ferraille, permet de travailler bien plus vite qu'avec un détecteur de métaux.

Du haut de ses 70 cm, Magawa pouvait ainsi passer au peigne fin l'équivalent d'un terrain de tennis en 30 minutes, tâche qui prendrait jusqu'à quatre jours à un humain équipé d'un détecteur de métaux. En septembre 2020, Magawa s'est vu décerner une médaille d'or par l'association britannique de protection des animaux PDSA (People's Dispensary for Sick Animals), qui récompense chaque année un animal pour sa bravoure.

Magawa a été le premier rat à recevoir cette récompense, considérée comme l'équivalent pour les animaux de la Croix de Georges (George Cross), plus grand honneur décerné à des civils. Selon PDSA, entre 4 et 6 millions de mines ont été posées au Cambodge, de 1975 à 1998, faisant plus de 64 000 victimes.

(L'essentiel/afp)