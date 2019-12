Hugo Clément vole au secours de Mike Horn

En expédition depuis le 26 août dernier dans l'Arctique, Mike Horn et son acolyte Børge Ousland sont au plus mal. La semaine dernière, les deux aventuriers, amaigris et souffrant de graves gelures, ont demandé à leurs proches de mettre en place un plan d'urgence, afin de les rapatrier.

Alors qu'un brise-glace, affrété par les filles de Mike, Annika et Jessica, était en route pour tenter de rejoindre les deux hommes, Hugo Clément a annoncé lundi faire partie de l'expédition pour tenter de les secourir.

Dans un post Instagram, le journaliste de France 2 explique que deux cas de figures se dessinent à l'horizon: «Soit Mike et Børge peuvent rejoindre le brise-glace. Soit le navire ne progresse pas assez vite et ils n'auront pas assez de vivres pour faire le chemin eux-mêmes». Le cas échéant, deux autres explorateurs seront alors déposés sur la banquise afin de ravitailler les deux explorateurs. Ils rejoindraient alors le navire tous les quatre.

«Nous, avec Jessica Horn et son équipe, on est toujours au Svalbard sur le Pangaea, le voilier de Mike», explique Hugo Clément, qui attend le feu vert du navire pour monter vers le nord et récupérer le duo. «Situation compliquée mais sous contrôle», continue le journaliste, qui précise que la nuit polaire rend la mission plus complexe.

Pour preuve, la photo qu'il a partagée pourrait faire croire à un cliché nocturne. Il n'était alors que 15 heures.

L'expédition Pole2Pole de Mike Horn

(L'essentiel/szu)