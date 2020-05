La situation dégénère encore à Hong Kong

La police hongkongaise a eu recours dimanche aux lacrymogènes pour tenter de disperser des centaines de personnes qui avaient bravé une interdiction de manifester pour défiler contre le projet de Pékin d'imposer à la ville une loi sur la «sécurité nationale», dont beaucoup redoutent qu'elle n'annonce la fin des libertés dans l'ex-colonie britannique. Le régime communiste a déposé vendredi au Parlement chinois un texte visant à interdire «la trahison, la sécession, la sédition et la subversion» à Hong Kong, en réponse aux manifestations monstres de l'opposition démocratique en 2019.

La mouvance pro-démocratie avait multiplié les appels à dénoncer ce passage en force de Pékin sur une question qui suscite depuis des années l'opposition des Hongkongais. Des centaines de militants ont répondu présents en début d'après-midi dimanche, scandant des slogans contre le gouvernement dans le quartier commerçant de Causeway Bay, sur l'île de Hong Kong. «Les gens pourront être poursuivis pour ce qu'ils disent ou écrivent contre le gouvernement», a dénoncé Vincent, un manifestant de 25 ans.

Ingérence

Le petit groupe de manifestants a alors commencé à marcher en direction du quartier voisin de Wanchai, avant d'être repoussé par des tirs de lacrymogènes et de gaz poivré. Au moins un protestataire a été arrêté. Voilà des mois que l'île de Hong Kong n'avait plus été le théâtre de ce genre de confrontations, récurrentes en 2019. L'ex-colonie a en effet connu de juin à décembre sa pire crise politique depuis sa rétrocession par Pékin en 1997, avec des actions et manifestations quasi quotidiennes. Bien que confortée par le triomphe des pro-démocratie aux scrutins locaux de novembre, cette mobilisation s'est arrêtée au début de l'année en raison des milliers d'arrestations et surtout, du fait des restrictions de rassemblement ordonnées pour lutter contre le coronavirus.

La police avait averti qu'elle interviendrait contre tout rassemblement illégal, en vertu notamment des restrictions imposées contre le Covid-19 qui interdisent de se réunir en public à plus de huit personnes. Hong Kong jouit d'une très large autonomie par rapport au reste du pays dirigé par le Parti communiste chinois (PCC), en vertu du concept «Un pays, deux systèmes» qui avait présidé à sa rétrocession par Londres en 1997. Ses habitants bénéficient ainsi de la liberté d'expression, de la liberté de la presse et d'une justice indépendante. Des droits inconnus en Chine continentale. Ce modèle est censé durer jusqu'en 2047, mais nombre de Hongkongais dénoncent depuis des années des ingérences de plus en plus grandes de Pékin.

(L'essentiel/afp)