Il massacre une famille puis sème la terreur à poil

Un jeune homme de 18 ans a été arrêté mardi dans la campagne du comté de Pittsylvania (Virginie) après une fuite surréaliste de plusieurs heures. Matthew Bernard a été mis en examen pour triple meurtre: il a abattu la femme, la fille et la belle-mère de Blake Bivens, un joueur des Montgomery Biscuits, une équipe de ligue mineure de baseball. Le chien de la famille n'a pas été épargné.

A statement from CEO & Managing Owner, Lou DiBella. pic.twitter.com/Uocm0juKb7— Montgomery Biscuits (@BiscuitBaseball) August 28, 2019

Une fois son massacre commis, Matthew Bernard a retiré tous ses vêtements et s'est lancé dans une course folle: il s'est notamment précipité sur un journaliste avant d'essayer d'étrangler le jardinier d'une église. Tout cela, dans son plus simple appareil. Plus de 100 policiers se sont lancés aux trousses du jeune homme, et la population a été avertie qu'un individu «très dangereux» était en fuite.

«Nous essayons de comprendre»

Le recours à un spray au poivre puis à une matraque ont fini par faire plier le forcené. Les dernières minutes de la fuite du suspect ont été immortalisées par les caméras d'ABC 13.

Selon la chaîne sportive ESPN, Bernard est le beau-frère de Blake Bivens. Le jeune homme aurait donc tué sa propre sœur, sa propre mère et sa propre nièce. La police n'a cependant pas encore confirmé ces liens de parenté. Lors d'une conférence de presse mardi soir, les autorités n'ont pas non plus communiqué sur l'éventuelle découverte de l'arme du crime ou sur la manière dont les trois victimes sont décédées. «Nous ne donnerons pas d'explication parce que nous n'en savons encore rien. Nous essayons de comprendre par nous-mêmes», a déclaré Devin Taylor, du bureau du shérif du comté de Pittsylvania.

