Poutine appelle Trump à une coopération

Le président russe Vladimir Poutine a appelé son homologue américain Donald Trump à une «coopération pragmatique» à l'occasion de ses vœux de nouvel an, a indiqué samedi le Kremlin. «Un dialogue russo-américain constructif est particulièrement nécessaire pour renforcer la stabilité stratégique dans le monde», affirme un communiqué du président russe adressé aux dirigeants du monde pour la nouvelle année.

Le président Poutine a envoyé des messages à d'autres chefs d'État, notamment ceux des pays de l'ancienne URSS et le président syrien Bachar al-Assad, a ajouté le Kremlin. Dans ses vœux à Assad, qu'il a rencontré début décembre en Syrie, Vladimir Poutine «exprime le sincère désir de voir la poursuite de changements majeurs en Syrie dans l'année qui vient». «La Russie continuera d'exprimer toutes formes de soutiens à la République arabe syrienne dans le but de protéger sa souveraineté, son unité et son intégrité territoriale».

Vladimir Poutine a également souhaité que la Russie et l'Allemagne «avancent sur les problématiques liées à l'actualité bilatérale, régionale et internationale dans l'intérêt des deux nations». Il a adressé ses vœux à la chancelière Angela Merkel et au président Frank-Walter Steinmeier. L'homme fort du Kremlin s'est souvenu de sa visite à Versailles pour rencontrer Emmanuel Macron. Il estime que ce moment ainsi que les contacts téléphoniques «ont permis de discuter des problèmes actuels» et il a invité le président français à lui rendre visite en Russie. De nombreux dirigeants du monde ont été cités dans le message. Mais pas ceux du Luxembourg, ni de la Belgique, notamment.



(L'essentiel/AFP)