Trump laisse une journaliste sans voix...

Dans le cadre bucolique de la roseraie de la Maison-Blanche, Donald Trump s'est livré à une longue conférence de presse, lundi. Le président américain a passé le plus clair de son temps à louer sans retenue les mérites de son nouvel AEUMC. Ce texte doit remplacer le traité de libre-échange avec le Mexique et le Canada, qui depuis 25 ans lie intimement les économies des trois pays et que Trump n'a eu de cesse de dénoncer.

Lors de cette intervention face aux médias, le président américain s'est montré particulièrement méprisant envers certaines journalistes qui l'interrogeaient, rapporte USA Today. Cecilia Vega, correspondante pour la chaîne ABC, a notamment fait les frais de l'humeur visiblement massacrante du chef de l'Etat. Désignée par Donald Trump pour lui poser une question, la journaliste a semblé hésiter quelques secondes, raconte le «Washington Post».

«Vous ne pensez pas, vous ne le faites jamais»

«Elle est choquée que je l'aie choisie. Elle est en état de choc», s'est amusé le président. «Je ne le suis pas, merci Monsieur le Président», a alors répondu Cecilia Vega, qui a voulu enchaîner en posant sa question. Mais Trump, qui a dû comprendre «I'm not thinking, Mr President» («Je ne pense pas») au lieu de «I'm not, thank you Mr President» («Je ne le suis pas»), l'a brutalement interrompue: «C'est bon, je sais que vous ne pensez pas, vous ne le faites jamais», a-t-il lancé de manière sarcastique, estomaquant son interlocutrice: «Pardon!?», a-t-elle réagi, visiblement sidérée.

Quelques minutes plus tard, le président américain a sévèrement recadré une autre journaliste qui voulait lui poser une question sur l'affaire Brett Kavanaugh et coupé la parole à plusieurs reprises à une reporter qui l'interrogeait sur les armes utilisées lors de la fusillade de Las Vegas.

A news conference means you get to ask whatever question you want to ask. #FirstAmendment— Cecilia Vega (@CeciliaVega) 1 octobre 2018

(L'essentiel/joc)