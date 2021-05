«Le meurtre de sang-​​froid d’une fille de 13 ans»

Le collège Patriot Oaks Academy à Jacksonville (Floride) est sous le choc. Dimanche, un habitant a découvert le corps d’une élève de 13 ans dans une zone boisée. Tristyn Bailey avait été vue vivante pour la dernière fois samedi soir, alors qu’elle était avec des amis, en tenue de pom-pom girl. Inquiète de ne pas la voir rentrer à la maison, la famille de l’adolescente avait signalé sa disparition le lendemain matin à 10h. Quelques heures après la diffusion d’un communiqué, le cadavre de Tristyn a été retrouvé, rapporte WJXT.

Selon un rapport du médecin légiste rendu public mardi, l’adolescente est morte poignardée. Le shérif du comté de St. Johns a pour sa part relevé que le décès de la collégienne n’était «pas un accident» mais qu’il s’agissait du «meurtre de sang-froid d’une jeune fille de 13 ans qui ne méritait pas de mourir». «Cela étant dit, je ne veux pas évoquer le nombre de fois qu’elle a été poignardée, mais c’est horrible», a ajouté Rob Hardwick.

Cent enquêteurs sur l'affaire

Seul suspect, un adolescent de 14 ans a été arrêté lundi et mis en examen pour meurtre au second degré. Le bureau du procureur doit encore décider si Aiden Fucci sera jugé en tant qu’adulte ou pas. Après son interpellation, le collégien a réalisé un selfie dans la voiture de police et ajouté une légende glaçante: «Hé les gars, quelqu’un a vu Tristyn récemment?»

Selon les autorités, les deux jeunes gens fréquentaient la même école. Le mobile du meurtrier présumé est encore flou, mais les autorités vont mettre le paquet pour faire éclater la vérité: 100 enquêteurs travaillent sur cette affaire.

(L'essentiel/joc)