Les émeutes se poursuivent aux États-​​Unis

Des heurts entre manifestants et policiers ont secoué samedi soir plusieurs grandes villes des États-Unis, placées sous couvre-feu pour tenter de calmer la colère qui s'est emparée du pays depuis la mort de George Floyd. Le président Donald Trump a promis de «stopper la violence collective», après plusieurs nuits d'émeutes à Minneapolis, où cet Afro-Américain de 46 ans est décédé lundi aux mains de la police. Dans cette ville du Minnesota, des agents en tenue anti-émeutes ont chargé les manifestants, les repoussant avec des fumigènes et des grenades assourdissantes.

Des affrontements ont également eu lieu à New York, Philadelphie, Los Angeles et Atlanta, conduisant les responsables de ces deux dernières villes, ainsi que ceux de Miami et Chicago, à annoncer à leur tour un couvre-feu. Donald Trump, qui a dénoncé à plusieurs reprises la «mort tragique» de George Floyd, a estimé que les émeutiers déshonoraient sa mémoire. «Nous ne devons pas laisser un petit groupe de criminels et de vandales détruire nos villes», a-t-il lancé, attribuant les débordements à «des groupes de l'extrême gauche radicale».

Police militaire prête

Tim Walz, gouverneur du Minnesota, a lui aussi dénoncé des éléments extérieurs à son État qui pourraient être, selon lui, des anarchistes mais aussi des suprémacistes blancs ou des trafiquants de drogue. Pour reprendre le contrôle de la situation, il a annoncé la mobilisation des 13 000 soldats de la Garde nationale, une première, et a demandé l'aide du ministère de la Défense. Des unités de la police militaire ont été mises en alerte pour pouvoir éventuellement intervenir à Minneapolis dans un délai de quatre heures. La police militaire ne peut légalement intervenir sur le territoire américain qu'en cas d'insurrection.

Vendredi soir, 2 500 policiers et soldats de la Garde nationale et l'imposition d'un couvre-feu n'avaient pas empêché Minneapolis de s'embraser, avec de nombreux pillages et incendies. Dans la journée, les habitants, armés de balais, ont tenté de donner une autre image de leur ville. Minneapolis «a mal, brûle», commentait Kyle Johnson, 28 ans. «Tout ce que je peux faire, c'est faire le ménage». D'autres s'étaient préparés à de nouveaux débordements, en calfeutrant leurs commerces. Mais à Minneapolis, comme ailleurs, la tension est rapidement montée. Des foules de protestataires se sont rassemblées à Dallas, Las Vegas, Seattle, Memphis, etc. Et même à Washington sous les fenêtres du président Trump, où des gaz lacrymogènes et des incendies ont assombri l'horizon.

(L'essentiel/afp)