Arrêté pour avoir déjeuné avec une femme

Cette vidéo, largement diffusée sur les réseaux sociaux, montrait un homme en train de prendre son petit-déjeuner avec une femme vêtue d'une abaya noire et d'un niqab de la même couleur. Cette femme, qu'il présente comme sa collègue, lui donne des aliments directement dans la bouche. «Le ministère du Travail a arrêté un expatrié à Jeddah qui apparaissait dans une vidéo offensante», a déclaré le ministère dans un communiqué, indiquant que l'arrestation avait eu lieu dimanche. L'employeur des deux personnes a été convoqué, a-t-il ajouté, affirmant qu'il avait enfreint le règlement stipulant que le lieu de travail devait être non-mixte.

lol Saudis are freaking out over this video of employees having breakfast together.



The guy will probably be deported as he's not Saudi and the girl might get fired. pic.twitter.com/ttY5sUBfHD